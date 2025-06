Coca Cola ha investito 11 milioni di euro in Piemonte per il biennio 2024-2025

TORINO – In “Scorre il cambiamento”, 21° Rapporto di Sostenibilità, revisionato da Deloitte & Touche e redatto secondo i parametri di rendicontazione internazionale GRI Standards (Global Reporting Initiative), Coca-Cola HBC Italia – principale produttore e distributore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company in Italia – racconta il suo impegno in Piemonte.

Impegno che prosegue nel percorso di responsabilità verso il territorio, come dimostrano gli investimenti effettuati nella fabbriche di Roccaforte Mondovì (CN), cuore di Lurisia, e nella fabbrica CCH CircularPET di Gaglianico (BI): oltre 4 milioni di euro nel 2024 e circa 7.5 milioni nel 2025, per un totale di oltre 11 milioni sul biennio, concentrati in innovazione, sostenibilità e ammodernamenti degli stabilimenti.

Coca-Cola HBC Italia è stata tra le prime aziende a introdurre il Rapporto di Sostenibilità nel 2004. Crediamo che la crescita del nostro business sia legata a una strategia che garantisca la sostenibilità nella sua triplice accezione: ambientale, sociale ed economica. Una strategia che punti a consolidare lo sviluppo industriale e a favorire l’innovazione e la competitività. Lo stabilimento di Lurisia, brand di acque minerali premium e bibite, e la fabbrica CCH CircularPET di Gaglianico, polo all’avanguardia per la lavorazione della plastica riciclata, sono realtà produttive centrali nelle strategie dell’azienda. Siamo parte integrante del tessuto sociale piemontese e uno dei motori di sviluppo del territorio, anche grazie al lavoro dei nostri colleghi e delle imprese con le quali collaboriamo nella filiera, insieme al rapporto collaborativo con istituzioni e comunità locali.

dichiara Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola HBC Italia .

La sostenibilità per Coca-Cola si sviluppa in tre direzioni: ambiente, persone e comunità.

In particolare

Ambiente: una produzione responsabile, circolarità degli imballaggi e delle risorse

Inaugurato nel 2022, dal 2023 lo stabilimento CCH CircularPET di Gaglianico può trasformare direttamente le scaglie di plastica riciclata in resina di PET riciclato (rPET), nuovamente adatta al contatto con gli alimenti. La fabbrica, oggetto di un investimento di oltre 30 milioni di euro (il più grande del Gruppo Coca-Cola HBC) è in grado di trasformare fino a 30.000 tonnellate di plastica riciclata all’anno in nuove bottiglie in 100% rPET, ad esclusione di tappo ed etichetta, destinate a coprire la necessità di imbottigliamento delle bevande dell’azienda in Italia.

Nel 2024 Gaglianico ha compiuto un ulteriore passo in avanti: dopo il via libera dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 2023, che ha consentito allo stabilimento di implementare anche la fase iniziale della produzione delle preforme, nel 2024 la fabbrica è diventata operativa anche nella fase iniziale di produzione della resina ed è ora in grado di trasformare direttamente le scaglie di bottiglie di plastica riciclata in resina di rPET, nuovamente adatta al contatto con gli alimenti. La resina, che in precedenza veniva acquistata da fornitori terzi, è ora prodotta internamente e successivamente fusa per creare le preforme.

Negli ultimi anni lo stabilimento di Lurisia è stato rimodernato con nuovi macchinari e impianti che hanno consentito di efficientare le linee di produzione e di ottimizzare l’uso dell’acqua, anche grazie all’installazione di un nuovo compressore che, attraverso un sistema di raffreddamento efficiente, consente di risparmiare più 2.5milioni di litri d’acqua in un anno.

Questo processo di rinnovamento della fabbrica ha consentito a Lurisia di ottenere nel 2024 alcuni importanti risultati in termini di certificazioni, come la ISO14001, lo standard internazionale che aiuta a ridurre l’impatto ambientale delle attività dello stabilimento; la ISO22001 sulla sicurezza alimentare, per garantire i più elevati standard di qualità dei prodotti (già ottenuta anche dagli altri stabilimenti del Gruppo Coca-Cola HBC), e la ISO 45001 relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Lo sviluppo dello stabilimento di Lurisia passa anche attraverso l’applicazione di tecnologie innovative nella circolarità degli imballaggi: a partire dal 2025, le bottiglie di acqua Lurisia Bolle e Stille sono al 100% composte da PET riciclato (rPET), ad esclusione di tappo ed etichetta. Lurisia Bolle Stille che è stata ufficialmente nominata come l’acqua ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Infine, per le bibite Lurisia, nel 2024 è stato abbiamo investito nel sostegno della filiera locale, siglando un accordo con Italia Zuccheri-Coprob per coprire il 100% del fabbisogno di zucchero necessario alla produzione delle bibite premium del marchio, come chinotti, gazzose, acque toniche, aranciate e limonate. Unica filiera corta dello zucchero italiano, Italia Zuccheri-Coprob rappresenta una cooperativa di 7.000 aziende agricole (di cui 4.000 associate alla cooperativa) presenti sul territorio nazionale, che gestiscono l’approvvigionamento della materia prima da agricoltura sostenibile certificata e da filiera corta.

Persone: un luogo di lavoro sicuro, equo e inclusivo

Le persone guidano la crescita e diffondono i nostri valori, per queste ragioni Coca-Cola HBC Italia nel 2024 si è impegnata a investire in formazione, sicurezza, inclusione e rispetto.

Formazione: più di 55.000 ore erogate, con oltre 2.000 contenuti, 200 corsi e Academy professionali di vendita e produzione.

Sicurezza: dopo aver osservato 23.000 comportamenti, l’azienda ha identificato e rimosso 117 ostacoli con l’obiettivo di rendere più sicure le attività lavorative.

Inclusione e rispetto: oltre 3.200 ore di formazione erogate su Diversità, Equità e Inclusione, con un incremento del 60% rispetto al 2023, su temi come genitorialità, riconoscimento della diversità come leva di sviluppo e ascolto del prossimo. La diffusione di una cultura del rispetto e delle competenze è un impegno concreto: più del 40% delle posizioni manageriali in azienda è ricoperto da donne, con l’obiettivo di raggiungere il 50% entro l’anno. Questo impegno è stato riconosciuto all’azienda, nel 2022, con la certificazione per la parità di genere da parte di IDEM.

Comunità: essere cittadini attivi promuovendo le iniziative locali

Sono numerosi i progetti portati avanti con le associazioni non governative locali e nazionali a supporto delle comunità con cui Coca-Cola HBC Italia opera:

Da anni l’azienda supporta associazioni ed eventi che promuovono il valore dell’amore e il superamento di ogni divisione, per tutelare i diritti della comunità LGBTQIA+, collaborando con i principali Pride delle regioni in cui Coca-Cola HBC Italia è presente, come quello di Torino.

-Grazie alle donazioni effettuate dall’azienda, Banco Alimentare ha distribuito cibo (alimenti) pari circa 400.000 kg di alimenti, pari a 800.000 pasti equivalenti, supportando le politiche a favore della lotta allo spreco alimentare, alla povertà e all’esclusione sociale.

Attraverso il programma #YouthEmpowered l’azienda ha messo a disposizione dei giovani studenti corsi, workshop e mentorship con i manager di Coca-Cola HBC Italia, per supportarli nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Nel 2024 sono stati formati circa 36.000 under 30.

L’azienda è scesa in campo insieme agli Atleti di Special Olympics Italia durante i XXXV Giochi Nazionali Invernali. Coca-Cola, inoltre, ha confermato il proprio sostegno alla comunità LGBTQIA+ attraverso il supporto alle celebrazioni del Pride e alle associazioni del territorio di Milano, Napoli e Torino.

