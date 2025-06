Europei di scherma: la squadra femminile di fioretto conquistato l’oro, tra loro anche la torinese Anna Cristino

GENOVA – Trionfo per la squadra femminile di fioretto che conquista l’oro agli Europei di scherma in corso a Genova. Il quartetto è composto da Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi e dalla torinese Anna Cristino.

L’atleta torinese, classe 2001, ha celebrato la vittoria con un post sui social

Superata la Spagna in semifinale, in finale le azzurre hanno battuto la Francia 38-37 . Nel match per l’oro, l’Italia ha condotto nel punteggio sin dall’inizio ma nelle ultime frazioni le transalpine sono riuscite a rientrare fino a sorpassare a pochi secondi dallo scadere.

