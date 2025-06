Ritardo sul volo Torino–Palermo, Ryanair condannata a risarcire 250 euro al passeggero

TORINO – Con una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Palermo, la compagnia Ryanair è stata condannata a versare 250 euro di compensazione pecuniaria a un passeggero coinvolto in un ritardo di oltre sei ore sul volo FR4917 del 13 agosto 2023, in partenza da Torino Caselle e diretto a Palermo Punta Raisi.

Il volo, schedulato per le 17:20, è decollato soltanto alle 00:35 del giorno successivo, arrivando a destinazione all’01:35 del 14 agosto, ben oltre l’orario previsto delle 19:00. Dopo il rifiuto della compagnia di corrispondere spontaneamente il rimborso, nonostante la richiesta extragiudiziale, si è reso necessario l’intervento del tribunale.

Il giudice ha respinto l’eccezione sollevata da Ryanair, secondo cui il passeggero avrebbe dovuto presentare un reclamo attraverso i canali interni della compagnia, ritenendo tale clausola vessatoria e in contrasto con il Regolamento CE n. 261/2004, che tutela in modo inderogabile i diritti dei viaggiatori. Inoltre, la compagnia non ha fornito prove di circostanze eccezionali che giustificassero il disservizio.

