Scontro in tangenziale sud a Orbassano: traffico in tilt

ORBASSANO – Mercoledì 18 giugno 2025, poco dopo lo svincolo del Drosso, si è verificato uno scontro tra un’auto Dacia Sandero e un camioncino, all’altezza del territorio comunale di Orbassano. L’urto ha provocato il ferimento del conducente dell’auto, fortunatamente in modo non grave: l’uomo è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale San Luigi.

A rendere ancora più delicata la situazione è stato il fatto che la vettura era alimentata a GPL, motivo per cui si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento Grugliasco Allamano, accorsi sul posto insieme ai sanitari del 118 e agli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, che hanno effettuato i rilievi del caso.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la corsia di destra è stata temporaneamente chiusa dagli ausiliari dell’Itp, con inevitabili ripercussioni sul traffico: la circolazione ha subito forti rallentamenti, con code e disagi proprio nelle ore di maggior afflusso verso il capoluogo lombardo.

