Scontro mortale all’alba a Roccaforte Mondovì: perde la vita un 19enne

CUNEO – Questa mattina, lungo la provinciale 5 nel comune di Roccaforte Mondovì, un giovane di 19 anni ha perso la vita (intorno alle 7.30), in seguito a uno scontro tra un furgone e un camion nei pressi del bivio per Santa Lucia.

Stando alle prime informazioni, il furgone su cui viaggiava la vittima sarebbe rimasto incastrato sotto il Tir dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, ma i soccorsi si sono rivelati inutili: il giovane è morto sul colpo.

La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Le autorità hanno disposto la chiusura della strada in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e mettere in sicurezza l’area.

