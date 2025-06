Antonella Clerici presenta a Torino “Jukebox – La notte delle hit”: due serate di grandi successi musicali

TORINO – La città si prepara ad ospitare due serate all’insegna della musica con lo spettacolo Jukebox – La notte delle hit, in programma il 12 e 13 settembre all’Inalpi Arena. La conduzione sarà affidata ad Antonella Clerici, alla sua prima esperienza come presentatrice di un evento live dedicato alla musica popolare degli anni ’70, ’80 e ’90.

Lo show riunirà oltre venti artisti di grande rilievo, interpreti originali di successi che hanno segnato diverse generazioni. Tra gli ospiti già annunciati figurano nomi di spicco come Anastacia, Alcazar, Fausto Leali, Lee John, Andreas Johnson e Former Ladies of the Supremes, affiancati da leggende quali Earth, Wind & Fire, Gipsy Kings, Michael Sembello, Rettore, Nomadi e Gemelli Diversi. Un elemento di imprevedibilità sarà inoltre garantito dalla presenza sul palco del rapper Clementino.

La formula dell’evento si basa sulla combinazione tra musica e racconto, con la volontà di accompagnare il pubblico alla riscoperta di un’epoca musicale che ha segnato profondamente la cultura popolare. L’evento offrirà anche un focus storico, contestualizzando le performance e i brani all’interno del periodo di riferimento.

Le due serate saranno registrate e potrebbero essere trasmesse su Rai1, a conferma dell’interesse per una manifestazione che unisce nostalgia e divertimento senza la pressione degli ascolti televisivi. L’organizzazione ha inoltre pensato a un allestimento e a una scenografia ispirati allo stile degli anni ’80, con elementi tipici delle serie tv cult di quel periodo.

Il pubblico previsto sarà variegato, composto da famiglie, giovani e appassionati che potranno rivivere i grandi successi e i ritornelli che hanno accompagnato la storia della musica popolare. L’evento rappresenta anche un’occasione per scoprire o riscoprire artisti e canzoni iconiche in un’atmosfera di festa e condivisione.

Antonella Clerici, che vive in Piemonte dal 2018, porta con sé un forte legame con il territorio e l’entusiasmo per questa nuova sfida professionale, volta a valorizzare la musica che ha accompagnato la sua generazione.

