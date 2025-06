Torino, arrestato uomo per violenza sessuale, rapina e tentata estorsione ai danni di lavoratrici in centri massaggi

TORINO – La Polizia di Torino ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo indagato per violenza sessuale, rapina e tentata estorsione ai danni di quattro cittadine cinesi, tutte lavoratrici in centri massaggi della città.

Le accuse riguardano fatti avvenuti nei mesi di novembre e dicembre scorsi. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente e derubato le vittime, sottraendo loro denaro e telefoni cellulari. In almeno un’occasione, l’aggressore avrebbe costretto una delle lavoratrici a un rapporto sessuale. Inoltre, sono stati documentati episodi in cui l’uomo avrebbe minacciato le donne per estorcere denaro e telefonini.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno raccolto gravi elementi indiziari a carico dell’indagato, basandosi sull’analisi dei tabulati telefonici dei dispositivi sottratti, sulla visione delle immagini di videosorveglianza presenti nelle vicinanze dei centri massaggi e sulle individuazioni fotografiche effettuate dalle vittime.

L’operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità e nella tutela delle persone più vulnerabili presenti sul territorio torinese.

