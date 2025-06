I tram di Torino diventano un museo in movimento: nasce MuViMov

TORINO – I tram di Torino si trasformano in un museo itinerante. È questo il cuore di MuViMov – Museo del Viaggio in Movimento, l’innovativo progetto che permette a cittadini e visitatori di riscoprire il patrimonio storico, culturale e sociale della città direttamente dai mezzi pubblici. Basta scaricare l’app gratuita Tellingstones: tramite la geolocalizzazione, l’utente riceve automaticamente contenuti multimediali in prossimità delle fermate.

L’iniziativa, finanziata con i fondi del bando Tocc – Next Generation EU, è frutto della collaborazione tra Espereal Technologies, Città di Torino, GTT – Gruppo Torinese Trasporti e ATTS – Associazione Torinese Tram Storici. Il racconto urbano è disponibile in più lingue e si articola in oltre 120 fermate narrate.

Un viaggio nel tempo tra immagini e storie

A ogni tappa, i passeggeri possono ascoltare narrazioni, esplorare più di 500 fotografie d’epoca, scoprire aneddoti e conoscere meglio la trasformazione urbana della città. Nato come esperimento sulla storica tranvia Sassi-Superga, il progetto si è ora esteso alla Linea 7 e a una rete più ampia che attraversa tutta Torino.

Tra le novità, anche la partecipazione diretta dei maggiori musei torinesi: Palazzo Madama, Museo del Cinema, GAM, MAO, Musei Reali, Mauto, Teatro Regio, Museo del Risorgimento, Fondazione Accorsi e Palazzo Carignanoarricchiscono il racconto con videointerviste ai rispettivi direttori. Anche Turismo Torino contribuisce con un focus sull’accoglienza turistica.

Un modello di mobilità culturale

“Con MuViMov, Torino compie un passo innovativo verso una città sempre più intelligente, accessibile e culturalmente viva”, dichiara Chiara Foglietta, assessora alla Mobilità e Innovazione. “Il trasporto pubblico diventa un canale diretto di valorizzazione del territorio”, aggiunge Antonio Fenoglio, presidente di GTT.

