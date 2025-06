Allerta gialla per temporali su alcune zone del Piemonte, possibile grandine di medie dimensioni

TORINO – Giorni di caldo intenso e sole stanno per lasciare il posto all’instabilità.

Se, infatti, un promontorio anticiclonico garantisce sul Piemonte condizioni soleggiate, con rovesci o locali temporali sui rilievi nel pomeriggio odierno, e temperature massime che oggi raggiungeranno localmente i 35 °C, domani – secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte – un disturbo in quota, associato a una massa d’aria più fredda, scorrerà sul bordo orientale dell’anticiclone, determinando condizioni più instabili sul nord-ovest italiano.

Sono attesi temporali piuttosto diffusi, in particolare tra pomeriggio e sera, con la possibilità anche di avere fenomeni organizzati associati a venti discendenti forti e grandine anche di medie dimensioni. Le zone più interessate potrebbero essere quelle orientali e meridionali. Domenica tempo nuovamente più stabile.

Per questo Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla per temporali valida per la giornata di domani, sabato 21 giugno.

