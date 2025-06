Una nuova sonda ecografica di ultima generazione per la Pediatria dell’Ospedale Agnelli di Pinerolo

PINEROLO – Nuovi strumenti al servizio della salute dei più piccoli. Una sonda ecografica di ultima generazione, progettata specificamente per l’utilizzo in ambito neonatale e pediatrico, è stata donata in questi giorni alla Pediatria dell’ospedale “Edoardo Agnelli” di Pinerolo grazie al generoso contributo dell’Associazione Vestireciclo di Pinerolo e del Lions Club Next Generation di Riva di Pinerolo.

La donazione è stata ufficialmente presentata alla presenza della Direttrice del Presidio ospedaliero Emanuela Lovato, del Direttore della Pediatria Luca Roasio, di Barbara Chiapusso della Direzione delle Professioni sanitarie e di una rappresentanza delle due realtà donatrici.

La sonda microconvex

La sonda microconvex, dal design leggero e compatto, è ideale per esami delicati come le ecografie addominali, renovescicali o cerebrali sui neonati e i bambini. Particolarmente significativa la sua compatibilità con l’ecografo ad altissima risoluzione già in uso presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia, frutto anch’esso di una precedente donazione della stessa Associazione Vestireciclo. Una sinergia che permette oggi una gestione ottimizzata delle risorse tra i due reparti, a tutto vantaggio della qualità dell’assistenza.

Fondamentale anche il supporto del Lions Club Next Generation, che ha finanziato l’acquisto del software avanzato necessario al funzionamento della nuova sonda.

L’ecografia cerebrale neonatale

L’ecografia cerebrale neonatale, tra le principali applicazioni di questo strumento, sfrutta ultrasuoni innocui che attraversano la fontanella anteriore del neonato per restituire immagini dettagliate del cervello. Una procedura non invasiva e cruciale, soprattutto nei neonati prematuri, per identificare precocemente eventuali patologie come le emorragie cerebrali o per monitorare l’evoluzione clinica durante il ricovero.

“Ringrazio l’Associazione Vestireciclo, il Lions Club Next Generation e tutti coloro che hanno reso possibile questa importante donazione,” ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASL TO3 Giovanni La Valle. “La nuova sonda rappresenta un significativo passo avanti per la nostra Pediatria: consente diagnosi più rapide e precise, fattore essenziale soprattutto nelle situazioni di emergenza, dove ogni secondo può fare la differenza.”

