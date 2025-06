Il Parco del Valentino vince il City’Scape Awards: Torino premiata per la rigenerazione sostenibile

TORINO – Il Parco del Valentino è stato insignito del primo premio ex aequo ai City’Scape Awards, riconoscimento internazionale assegnato nell’ambito del City’Scape Symposium alla Triennale di Milano. A ritirare il premio è stato l’architetto paesaggista Andreas Kipar.

Il riconoscimento è stato attribuito nella categoria dedicata agli “interventi su parchi e giardini di interesse storico, artistico e paesaggistico”, sottolineando la qualità e la visione del progetto torinese: un intervento che ha saputo preservare l’identità storica del parco più amato dai torinesi, introducendo al contempo nuove forme di fruizione sostenibile, in grado di rispondere alle sfide ambientali e climatiche contemporanee.

L’intervento, che riguarda un’area complessiva di circa 20 ettari, prevede la rimozione di 65mila mq di asfalto, l’installazione di 36mila mq di pavimentazioni drenanti, la creazione di 20mila mq di nuovi prati e la piantumazione di 555 nuovi alberi. Il progetto si inserisce in un piano più ampio di rigenerazione urbana finanziato da fondi PNC-PNRR, che comprende anche la nuova Biblioteca Civica Centrale, la riqualificazione del Teatro Nuovo, il restauro del Borgo Medievale e il ritorno della navigazione turistica elettrica sul Po.

I lavori procedono per fasi, con riaperture graduali che consentono al pubblico di vivere il parco anche durante il cantiere. Già riaperti tratti come viale Crivelli e viale Mattioli, mentre il completamento dell’intero intervento è previsto per metà 2026.

I City’Scape Awards hanno valutato oltre 160 progetti da tutto il mondo.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese