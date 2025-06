L’università di Pechino arriva a Torino con la summer school dedicata allo sviluppo dell’industria automobilistica e all’estetica del design

TORINO – A partire da oggi e fino all’11 luglio, si tiene a Torino “The Aesthetics of Automotive Design – Beauty in Motion“, la Summer School organizzata dall’Università di Pechino (PKU), dedicata allo sviluppo dell’industria automobilistica e dell’estetica del design.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Andrea Baldini (Professore di Estetica alla School of Arts di PKU) e Tiziana Andina (Ordinaria di Filosofia Teoretica all’Università di Torino e direttrice del Centro di Ontologia Labont), si inserisce all’interno del programma estivo del centro di ricerca torinese Scienza Nuova, confermando il ruolo di Torino come punto d’incontro internazionale per la formazione superiore. La Summer School rappresenta una delle attività più significative nel quadro della cooperazione scientifica e didattica tra l’Università di Torino e l’Università di Pechino, proseguendo il ciclo di scuole estive internazionali organizzate da UniTo e Scienza Nuova, già inaugurato dalla Harvard University.

Il progetto coinvolge la School of Arts di PKU e il Lanyuan College della stessa università e finanziato da Beijing Dashihang Auto Co.: si concentrerà sullo sviluppo dell’industria automobilistica e dell’estetica del design, affrontato in prospettiva storica-artistica, tecnologica e concettuale. Il programma include conferenze accademiche, workshop, visite aziendali, lavori di gruppo, con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva e interdisciplinare agli studenti cinesi partecipanti. Come sottolineano gli organizzatori, l’Italia, luogo in cui sono nati l’Umanesimo e il Rinascimento e potenza industriale globale, rappresenta il contesto ideale per coniugare studio, creatività e innovazione. Il patrimonio artistico e culturale del Paese si fonde con l’eccellenza del Made in Italy in campo scientifico e tecnologico, offrendo un ambiente formativo unico nel suo genere.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese