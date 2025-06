Tavagnasco, in corso intervento per salvare un uomo schiacciato da un trattore

TAVAGNASCO – A Tavagnasco, è in corso un intervento con elisoccorso ed elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per tentare di salvare un uomo che è stato travolto da un trattore.

Il terribile incidente si è verificato intorno alle 12, quando l’uomo sarebbe stato travolto da un trattore ribaltatosi per cause ancora in fase di accertamento. L’intervento immediato da parte dei soccorritori e dei vigili del fuoco si spera che possa portare ad una conclusione non tragica della vicenda, ma al momento non si sa nulla circa lo stato di salute dell’uomo.

La notizia resta in aggiornamento.

