La famiglia continua a cercare il 75enne Antonio Groppo, scomparso venerdì da Carignano

CARIGNANO – Nuove informazioni riguardo alla scomparsa di Antonio Groppo, il 75 enne di cui si sono perse le tracce venerdì 20 giugno da Carignano sono stati diffusi dalla famiglia, ma l’anziano non è ancora stato ritrovato.

Antonio è alto 1 metro e 70 e pesa 70 kg. Ha occhi marroni e capelli bianchi tagliati cortissimi. Porta baffi bianchi e occhiali da vista. Segno particolare: ha un sopracciglio bianco e uno castano.

Al momento della scomparsa indossava una canottiera sotto la camicia a quadretti rossi e blu (come quella indossata in foto), jeans blu e scarpe da ginnastica grigie con la suola bianca.

Secondo quanto riferito dalla figlia Sabrina – la prima a lanciare l’allarme – , Antonio era in buone condizioni di salute e non soffre di patologie particolari. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella che l’uomo si sia allontanato per una passeggiata e abbia perso l’orientamento.

Chiunque abbia informazioni o abbia avvistato Antonio Groppo può chiamare il 112 o il numero 3881894493.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese