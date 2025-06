Ex-stazione di Porta Susa, i lavori di riqualificazione solo da dicembre

TORINO – Ancora fermi i lavori a Porta Susa. Vi avevamo parlato del progetto di riqualificazione dell’ex-stazione di Porta Susa, dismessa nel 2013. L’obiettivo di Vastint Italy, azienda proprietaria dell’area, sarebbe di trasformare l’edificio abbandonato in un hotel da oltre 200 camere, denominato “Scalo 1856”. Tuttavia, l’azienda ha comunicato lo slittamento di 6 mesi dell’avvio dei lavori. A rallentare le procedure sarebbero state difficoltà progettuali, unite alla scarsità di imprese edili pronte a partire in estate. Per ora, gli unici ponteggi restano quelli messi in piedi due anni fa, in seguito al crollo del tetto dell’ex stazione. Sul retro dell’edificio, intanto, si è ripresentato il problema della presenza dei senzatetto, attorno a un edificio pericolante, come testimoniano materassi, rifiuti e bottiglie abbandonate. L’obiettivo di Vastint è di mettere a bando le operazioni entro inizio luglio, per individuare le ditte costruttrici entro ottobre o novembre.

