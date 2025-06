Il Flowers Festival festeggia dieci anni: musica, emozioni e libertà nel cuore dell’estate piemontese

COLLEGNO – Dieci anni e non sentirli. Torna il Flowers Festival, tra gli appuntamenti musicali più attesi dell’estate piemontese, con una line-up che, nella sua prima settimana, promette di accendere il Parco della Certosa di Collegno con live intensi, sonorità ibride e uno spirito libero che ha fatto la storia del festival.

La decima edizione – in programma a partire dal 25 giugno 2025 – si apre con nomi di grande richiamo e nuove promesse del panorama italiano, in una rassegna che conferma la vocazione del Flowers: essere luogo di connessione reale, di ascolto e scoperta, dove l’etichetta lascia spazio all’identità autentica.

25 giugno: Willie Peyote apre le danze

Ad alzare il sipario sul festival sarà Willie Peyote, con la prima data del suo tour estivo “Grazie ma no grazie”, omonimo del brano portato a Sanremo e parte del nuovo album Sulla riva del fiume. Un live che assume un significato particolare: ricorrono infatti dieci anni da Educazione sabauda, debutto che apriva quella che oggi l’artista definisce la sua “trilogia sabauda”. Una perfetta coincidenza con l’anniversario del festival stesso.

La serata sarà arricchita da due opening act dal sapore generazionale: la cantautrice catanese Anna Castiglia, apprezzata per la sua capacità di mescolare ironia e poesia, e Pugni, giovane voce del nuovo cantautorato italiano, che presenterà in anteprima i brani del suo primo album Tuffo.

26 giugno: l’energia gentile degli Eugenio in Via di Gioia

Il giorno successivo sarà il turno degli Eugenio in Via di Gioia, reduci dalla pubblicazione di L’amore è tutto. Il nuovo tour estivo porta sul palco uno show che è più di un concerto: una vera esperienza collettiva, tra ironia e riflessione, leggerezza e partecipazione emotiva. Il messaggio è chiaro: “L’amore è tutto”, e va gridato sotto le stelle.

27 giugno: Franco126, Joan Thiele e Lorenzza per una notte tra poesia urbana e contaminazioni

Il venerdì si tinge di atmosfere lo-fi e notturne con Franco126, tornato in scena con l’album Futuri Possibili, dopo quattro anni di silenzio. Il cantautore romano porterà sul palco un set intimo e potente, tra ballate malinconiche e suoni metropolitani.

Accanto a lui, la raffinata Joan Thiele, reduce dall’ultimo Sanremo con Eco, e la giovane rapper Lorenzza, astro nascente del rap italiano. Con radici italo-brasiliane e un flow viscerale, Lorenzza porta in scena storie personali e un’identità fiera, pronta a lasciare il segno.

28 giugno: festa grande con Bandabardò e Patagarri

Il sabato si trasforma in un’esplosione di energia folk-rock con la Bandabardò, storica band toscana tornata a pieno regime con il Fandango Summer Tour 2025. Una vera festa collettiva, tra grandi classici e nuove composizioni, per un pubblico che ama ballare, cantare e sognare.

Ad aprire, lo spirito nomade e travolgente dei Patagarri, rivelazione gipsy jazz dell’edizione 2024 di X Factor, con un set che promette ritmo, cuore e improvvisazione.

L’ingresso e gli orari

Le serate del Flowers Festival aprono al pubblico dalle ore 19.00, mentre l’inizio dei live varia in base al numero di artisti in programma. Quattro date per cominciare in grande stile, e tante altre sorprese in arrivo nelle settimane successive.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese