Questo weekend (28 e 29) al Bunker ci sarà “Oscillante”, il primo festival in Europa dedicato alle discipline aeree oscillanti

TORINO – Il 28 e il 29 giugno a Torino ci sarà “Oscillante”, primo festival europeo dedicato al circo delle discipline aeree oscillanti. Tutti gli spettacoli saranno al Bunker e allo Spazio FLIC – Centro Internazionale per le Arti Circensi, in via Niccolò Paganini. Ci saranno tre spettacoli outdoor in prima nazionale, performance indoor con artisti provenienti da otto Paesi e tre continenti, animazioni, DJ set, musica, punto ristoro e momenti conviviali.

La manifestazione è organizzata dalla FLIC Scuola di Circo e, nel dettaglio, le tre prime nazionali sono “L’equilibrio del caos”, creazione originale FLIC con dieci artisti e diretta dall’argentina Eva Ordoñez, “Ningunapalabra” della compagnia spagnola Balbàl e “Gravir” della compagnia francese Les Quat’fers en l’air.

Il programma completo è disponibile qui.

