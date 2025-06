Caldo da bollino rosso in Piemonte: allerta massima a Torino, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli

TORINO – Giornata da bollino rosso in gran parte del Piemonte per le temperature roventi che stanno investendo la regione. Sono ben cinque le province in allerta massima per ondata di calore: Torino, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli, con temperature massime fino a 37 gradi.

Per Alessandria, Asti e Verbania, l’allerta è di livello arancione.

Particolarmente critica la situazione a Torino e nell’area metropolitana, dove il bollino rosso è associato a un forte disagio bioclimatico, persistente da almeno tre giorni. Nel capoluogo piemontese si è raggiunta quota otto giorni consecutivi di allerta rossa, con un eccesso di eventi sanitari previsto a livello medio, secondo quanto comunicato dall’Arpa.

Le previsioni meteo per la giornata indicano cielo sereno o poco nuvoloso, con la possibilità di deboli rovesci o temporali sparsi sulle zone alpine e pedemontane nel pomeriggio, e qualche possibile sconfinamento in pianura in serata. Lo zero termico resta elevatissimo a 4.600 metri, con un lieve calo previsto in serata.

