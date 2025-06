Torino: la nuova giunta della Camera di commercio è a maggioranza femminile

TORINO – Novità storiche alla Camera di commercio di Torino, dove il Consiglio ha eletto questa mattina, a scrutinio segreto, la nuova giunta per il prossimo quinquennio. A guidarla sarà ancora Massimiliano Cipolletta, riconfermato presidente, affiancato da una squadra rinnovata, rappresentativa dei diversi settori economici del territorio e, per la prima volta, a maggioranza femminile.

Ne fanno parte Micol Caramello e Maria Luisa Coppa per il commercio, Valeria Cardone per le cooperative, Giorgia Maria Garola e Patrizia Paglia per l’industria, Bruno Mecca Cici per l’agricoltura e Nicola Scarlatelli per l’artigianato.

Il presidente ha sottolineato l’importanza di una giunta competente e motivata, pronta a lavorare per sostenere le imprese torinesi e affrontare le sfide economiche del territorio.

