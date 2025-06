La Città di Torino ha condotto uno studio su luoghi e cause degli scontri stradali, ecco cosa è emerso

TORINO – Il Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino ha condotto uno studio sugli incidenti e sulle infrazioni al codice della strada lungo la Provinciale 24 del Monginevro. É emerso che dal 2019 al 2023 si sono verificati 45 incidenti, che hanno coinvolto soprattutto ciclomotori

Il quinquennio 2019-2013, comprende il 2020 e il 2021, anni in cui erano in vigore limitazioni alla libertà di movimento dovute alla pandemia da Covid-19. Nel 2022 si è assistito ad un incremento numerico degli incidenti con motocicli e la tendenza si è stabilizzata nel 2023. Il dato interessante è però la diminuzione del Costo Sociale, derivante dal decremento degli incidenti mortali. Gli incidenti che coinvolgono i motociclisti si verificano quasi esclusivamente nelle ore diurne, il che dimostra che i tratti stradali presi in esame non presentano problemi di illuminazione pubblica. Le ore in cui si verificano più frequentemente incidenti sono quelle mattutine dalle 10 alle 12 e quelle pomeridiane dalle 14 alle 16 e dalle 17 alle 19. I giorni più critici della settimana sono il sabato, la domenica e il martedì.

Spiega il Dipartimento Viabilità e Trasporti: “la diminuzione della gravità degli incidenti non derivi solamente dagli interventi infrastrutturali comunque realizzati dalla Città metropolitana, come le nuove rotatorie a Borgone-Villar Focchiardo e a Condove. Il rispetto del codice della Strada e la maggiore prudenza sono il risultato tangibile dell’incremento dei controlli e delle sanzioni da parte delle forze di polizia e di una maggiore consapevolezza dei conducenti. La sicurezza stradale si persegue migliorando la rete viaria, aumentando i controlli, ma soprattutto responsabilizzando tutti noi cittadini ad un corretto comportamento alla guida”.

Rientrano nel progetto di sensibilizzazione i 16 cartelli di avvertimento che verranno installati prossimamente nelle zone più critiche.

