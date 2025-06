A fine settembre alle OGR di Torino il Chora &Will Days: ecco i primi ospiti

TORINO – Dal 26 al 28 settembre 2025 debutta a Torino Chora &Will Days, con tre giorni di incontri, spettacoli, podcast dal vivo, workshop e talk per esplorare il tema del tempo. L’evento sarà curato da Chora Media, Will

Media e OGR Torino, dove avrà la sede principale.

Gli ospiti già annunciati sono: Francesca Mannocchi, Marco Damilano, Paolo Giordano e i sindaci di Genova, Vicenza e Novara: Silvia Salis, Giacomo Possamai e Alessandro Canelli. A loro si aggiungono le voci editoriali di casa Chora e Will, tra cui Cecilia Sala, Mario Calabresi, Guido Maria Brera, Riccardo Haupt, Carlo Notarpietro, Camilla Ferrario, Clara Morelli, Sara Poma e Simone Pieranni.

Il biglietto per tutti i giorni di festival si chiama Days Pass e costa 49 euro.

