A Lauriano sono stati scoperti due bambini “fantasma” in condizioni di degrado: non sono registrati all’anagrafe, non sanno leggere né scrivere

LAURIANO – Una storia drammatica arriva da Lauriano: qui due bambini di 9 e 6 anni sono stati trovati insieme ai genitori in un casale nelle campagne di Lauriano. La cosa peggiore è che i due fratellini sono come fantasmi, non sono stati mai registrati all’anagrafe, non sanno scrivere, né leggere e quasi non parlano; vivevano in pessime condizioni igieniche, entrambi con ancora addosso i pannolini.

Il ritrovamento da parte dei carabinieri è avvenuto grazie a una ordinanza di sgombero emanata dalla sindaca Mara Baccolla a seguito dell’alluvione che ha colpito la zona.

I genitori dei due bambini sono olandesi e si tratta di un uomo di 54 anni, scultore che lavora il metallo, e una donna di 38 anni. L’uomo risulta residente in Italia da almeno tre anni, proprio a Lauriano. Ma i bambini, secondo i registri ufficiali, non sono mai arrivati nel nostro paese. Anzi, interrogato dai militari dell’Arma, il 54enne ha dichiarato che i piccoli erano arrivati lì solo da poco tempo e, come riportato dalle pagine del Corriere della Sera, che facessero istruzione parentale e che per loro avessero ogni tipo di giochi. Non era così.

Ora i due fratellini sono sotto la tutela degli educatori del Ciss di Chivasso e sono stati trasferiti in due comunità.

Il Tribunale dei minori scrive che

dalla segnalazione, dalla relazioni informative risultano fatti tali da far pensare che i minori sono privi di idonea assistenza da parte dei genitori o parenti tenuti a provvedervi. Il collegio rileva ancora che, per le problematiche materne (completa assenza della madre) e paterne (incuria, condizioni di isolamento e di assenza di stimoli in cui li hanno fatti vivere), i minori non possano, allo stato, essere loro affidati e ritiene siano collocati in una famiglia affidataria, o in caso di mancanza di risorsa, in casa famiglia o comunità per minori, con previsione di incontri in luogo neutro.

