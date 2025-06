La storia del Tunnel del Colle di Tenda dal 1800 a oggi

CUNEO – Venerdì 27 giugno viene inaugurato ufficialmente il nuovo tunnel del Colle di Tenda, dopo anni di lavori. Il nuovo tunnel é un passo decisivo per il rilancio economico e turistico dell’intera area transfrontaliera, fortemente penalizzata dalla chiusura del vecchio traforo dopo l’alluvione che ha colpito la zone nel 2020. In attesa che venga allargato e aggiornato il vecchio tunnel che permetterà di avere due tunnel per i due sensi di marcia.

Il Traforo del Tenda, noto anche come Tunnel du Tende in francese, è un tunnel stradale che collega la città italiana di Cuneo con la città francese di Nizza.

La necessità di un collegamento diretto tra Italia e Francia attraverso le Alpi Marittime è stata avvertita fin dall’Ottocento. Prima della costruzione del tunnel, il passaggio attraverso le montagne era possibile solo tramite strade di montagna, spesso impraticabili durante l’inverno a causa delle nevicate e delle condizioni meteorologiche avverse.

La storia del tunnel del Tenda

Le prime proposte per la costruzione di un tunnel attraverso il Colle di Tenda risalgono alla fine del XIX secolo. Tuttavia, fu solo nel 1882 che venne avviato uno studio di fattibilità. Gli ingegneri dell’epoca dovettero affrontare numerose sfide, tra cui la complessità geologica del terreno e le difficoltà logistiche legate all’altitudine e alle condizioni climatiche.

I lavori di costruzione del Traforo del Tenda iniziarono nel 1882 sotto la direzione dell’ingegnere italiano Germano Sommella. La costruzione del tunnel richiese l’impiego di migliaia di operai e l’uso di tecnologie all’avanguardia per l’epoca.

Il Traforo del Tenda fu completato nel 1898 e inaugurato ufficialmente il 25 ottobre dello stesso anno. La costruzione del tunnel rappresentò un’importante pietra miliare nell’ingegneria civile dell’epoca, dimostrando la capacità di superare ostacoli naturali significativi attraverso la tecnologia e la cooperazione internazionale.

Le caratteristiche del tunnel del Tenda

Il Traforo del Tenda originario ha una lunghezza totale di circa 3.182 metri e si trova a un’altitudine di circa 1.000 metri sul livello del mare. Il tunnel è stato progettato per ospitare sia il traffico stradale che ferroviario, anche se oggi è utilizzato principalmente per il traffico stradale. La struttura del tunnel è stata rinforzata nel corso degli anni per garantire la sicurezza e l’efficienza del passaggio.

Nel corso degli anni, il Traforo del Tenda ha subito numerosi interventi di manutenzione e aggiornamento per garantire la sicurezza e l’efficienza del passaggio. Questi interventi hanno incluso il rafforzamento della struttura del tunnel, l’installazione di sistemi di ventilazione avanzati e l’implementazione di tecnologie per il monitoraggio del traffico.

Parallelamente esiste il traforo ferroviario del Colle di Tenda lungo 8099 metri, che è la più lunga galleria della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza, che corre sotto al Colle di Tenda, sotto al tunnel stradale, situato ad una quota di circa 300 metri superiore.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese