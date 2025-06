Torino tra le città con i B&B più cari d’Italia: quasi 95 euro a notte, ma calano leggermente i prezzi

TORINO – Nel primo trimestre del 2025, dormire una notte in un B&B a Torino costa in media 94,4 euro, una cifra che colloca il capoluogo piemontese nella top ten delle città più care per questo tipo di alloggio. A livello locale, la forchetta di prezzo rilevata nella Città Metropolitana va da un minimo di 73,6 euro a un massimo di 126,7 euro, con una flessione del -2,2% rispetto al 2024. Un dato che, seppur in controtendenza rispetto all’aumento generalizzato dei costi, non sposta Torino dal gruppo delle destinazioni più “salate”. I dati sono dell’Osservatorio B&B Cashless di SumUp.

In testa alla classifica resta Venezia, dove una notte in B&B costa in media 169,5 euro, seguita da Milano (147,9 euro) e Firenze (137,3 euro). Sul versante opposto, la più economica è Sassari (70 euro), mentre a Belluno si registra il prezzo minimo più basso: 46 euro.

Ma l’elemento che più colpisce è il cambiamento nelle abitudini di pagamento. Nei B&B e nelle strutture ricettive italiane, le transazioni contactless da smartphone sono esplose, con un incremento del +80,8% tra aprile e giugno 2025. In particolare, la tecnologia Tap to Pay – che consente di accettare pagamenti direttamente da smartphone, senza bisogno di POS – ha visto una crescita del +103,7% rispetto al 2024, segno di una trasformazione digitale che investe non solo hotel e B&B, ma anche servizi turistici (+108,3%), taxi (+122,9%), fast food (+109%), ristoranti e caffè (+100,2%) e bar (+96,5%).

Un cambiamento che riguarda da vicino anche Torino, città che ha visto negli ultimi anni una forte crescita di visitatori italiani e stranieri, attratti dalla sua offerta culturale e museale, dai grandi eventi e da un’identità gastronomica sempre più riconosciuta.

Secondo i dati Istat e Altroconsumo, la voce “alloggio” rappresenta oggi una delle componenti più incisive nel bilancio delle vacanze degli italiani. Dal 2020 a oggi, i prezzi medi sono aumentati del +39% per gli hotel e del +30% per i B&B. Nell’estate 2025, il Bed and Breakfast continua a imporsi come soluzione preferita da molti viaggiatori, non solo per il minor formalismo rispetto all’hotel, ma anche per la flessibilità e l’esperienza più “locale” che è in grado di offrire.

