A Torino, in corso Lombardia, si inaugura un palazzetto per giocare a hitball: ecco cos’è questo sport

TORINO – A Torino, in corso Lombardia, domani (30 giugno) verrà inaugurato il primo palazzetto in cui si giocherà a hitball. Nato a Settimo Torinese negli anni ’70, questo sport di squadra consiste, in breve, nel colpire una palla con le mani e farla entrare in una porta, rappresentata da un’area di qualche metro; i “gol” si chiamano hit e possono valere 3 punti se segnati dalla propria zona di difesa, 2 se segnati dalla zona di attacco e 1 se si fa auto-hit.

Il palazzetto, chiamato Hitball Arena si trova nell’ex bocciodromo Trombetta in corso Lombardia 174 e ospiterà: un campo indoor regolamentare per l’HitBall, una tribuna da 140 posti, di cui 21 accessibili a persone con disabilità. spogliatoi, docce e una zona eventi polifunzionale.



