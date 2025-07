Musica e solidarietà per i Nomadi in concerto a Villareggia per aiutare Greta – Video e Fotogallery

Grande successo, a Villareggia, per il concerto dello storico gruppo dei Nomadi che si è tenuto venerdì 27 giugno, organizzato dall’associazione Noi ci siamo ODV che sostiene la raccolta fondi «Ruote di Speranza per Greta», finalizzata all’acquisto di una carrozzina elettrica per la ragazzina di 13 anni di Villareggia colpita da SMA.

Prima del concerto dei Nomadi si è tenuto un concerto di musicisti emergenti del territorio.

Agli eventi hanno partecipato anche gli allievi della scuola di Villareggia e dell’Istituto Comprensivo Don Evasio Ferraris di Cigliano.

Continua la raccolta dei fondi per l’acquisto della sedia per Greta.

L’amministrazione comunale in un lungo comunicato ringrazia i tantissimi che hanno collaborato al successo dell’evento

Un grandissimo ringraziamento all’associazione Noi Ci Siamo ODV, a Gigi Querio e a tutti coloro che ne fanno parte, per il prezioso sostegno e l’instancabile dedizione, per aver portato i Nomadi a Villareggia e reso speciale l’evento benefico per Greta e il progetto Ruote di Speranza X Greta. Un applauso commosso e pieno di orgoglio va ai giovani talenti e ai nostri bimbi, che si sono esibiti sul palco, regalando emozioni sincere e anticipando con grande coraggio e passione la serata. Vederli cantare, suonare o semplicemente sorridere è stato un vero tuffo al cuore e la prova più bella che il futuro è nelle mani di ragazzi straordinari. Grazie di cuore per averci fatto sognare. Un grazie di cuore anche ai volontari di Villareggia, che hanno risposto con entusiasmo a questa bellissima causa, dimostrando ancora una volta che *“quando Villareggia chiama, il cuore risponde.”* È nei momenti importanti che si vede quanto un piccolo paese possa avere una comunità grande. Grazie agli Alpini di Cigliano, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile di Villareggia e Chivasso, all’associazione ERV, alla VAPC e ai comuni limitrofi per la loro presenza, collaborazione, prezioso supporto organizzativo e l’impegno instancabile che hanno contribuito a rendere sicuro e sereno lo svolgimento dell’evento. Grazie anche a tutti i food & drink bar, che hanno reso l’atmosfera ancora più accogliente, e a tutti gli sponsor che hanno appoggiato la causa. E un grazie caloroso a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida serata, ai tanti partecipanti, vicini e chi ha percorso molti chilometri pur di seguire il loro gruppo e portarsi a casa emozioni indimenticabili. Grazie a tutti voi che, con il vostro impegno e la vostra generosità, avete permesso lo svolgimento della serata nel migliore dei modi, in questo meraviglioso tuffo nel cuore dei ricordi. Per aiutare Greta

IBAN: IT74M0503430541000000009963 – Destinatario: NOI CI SIAMO ODV – causale: “Ruote di Speranza X Greta”

GoFundMe: Ruote di speranza X Greta

