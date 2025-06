Ormea, il motociclista 28enne andato fuoristrada non ce l’ha fatta. L’ottavo morto in Granda da inizio mese

ORMEA – Siamo costretti a dare un’ennesima brutta notizia riguardante i motociclisti sulle strade del Piemonte. Il centauro che era caduto fuori strada sulla Statale 28 ad Ormea, non ce l’ha fatta.

Le sue condizioni erano apparse gravi sin da subito ai sanitari, che l’han trasportato con l’elisoccorso in codice rosso. Non sono ancora accertate le cause del sinistro, tantomeno l’identità del defunto: sappiamo solo che aveva 28 anni.

Siamo giunti quindi al triste numero di otto morti sulle strade del cuneese da inizio giugno, quasi la metà dei 17 morti da inizio anno. Solo oggi, è morto un 55enne a Carrù, anch’egli uscito fuori strada con la moto.

Una giornata nera per i centauri del Piemonte: ai due morti del cuneese si aggiunge un morto di Chieri, di soli 24 anni.

Invitiamo i lettori a guidare con prudenza e a moderare la velocità, nel rispetto di sé e degli utenti più deboli della strada.

