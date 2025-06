Arignano, 24enne perde il controllo della moto, è morto in ospedale

ARIGNANO – Dopo la morte del centauro di Carrù, riportiamo un’altra triste notizia. Sempre nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno, un motociclista 24enne ha perso la vita.

Il ragazzo di Chieri stava percorrendo la statale 121 quando ha perso il controllo della sua Ducati. In gravi condizioni, a soccorrerlo hanno provveduto i Carabinieri della Compagnia di Chieri e il 118.

Trasportato in codice rosso al CTO con l’elisoccorso, il giovane è arrivato in pronto soccorso in arresto cardiaco, con traumi al cranio e al torace. Poco dopo, ha smesso di respirare. Sulle dinamiche dell’incidente le forze dell’ordine indagano le forze dell’ordine.

