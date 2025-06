NEW YORK CITY – Dopo il successo dei World’s 50 Best Restaurants a Torino, il Piemonte continua a imporsi sulla scena enogastronomica internazionale. Dal 28 al 30 giugno, è protagonista a New York nella missione del Governo italiano a supporto della candidatura della cucina italiana come Patrimonio Unesco.

Il momento clou: una cena esclusiva con buyer internazionali organizzata da ICE agenzia nella prestigiosa Gotham Hall. In contemporanea, sugli schermi di Times Square è stato proiettato il video ufficiale della candidatura Unesco.

Summer Fancy Food 2025: il Piemonte in prima linea

Il Piemonte partecipa al Summer Fancy Food Show con una delegazione di 16 aziende, coordinate da Ceipiemontenell’ambito del Progetto Integrato di Filiera “Agroalimentare”, finanziato dalla Regione Piemonte. L’Italia è per la quarta volta Country Partner della manifestazione, un record assoluto.

A guidare la missione piemontese:

Alberto Cirio , presidente della Regione

Dario Peirone , presidente di Ceipiemonte

Stefano Nigro, direttore Ceipiemonte

Obiettivo: promuovere il Piemonte come terra di sapori, investimenti e turismo di qualità, con un’offerta molto apprezzata negli Stati Uniti.

Showcooking e degustazioni: il gusto del Piemonte a New York

Allo Javits Center i visitatori possono scoprire:

pasta, cioccolato, caffè

formaggi, conserve, sughi

prodotti da forno e dolci tipici

Gli showcooking sono curati da Silvia Baldini e Oscar Turchi, volti noti al pubblico americano e ambasciatori del Piemonte gastronomico nel mondo.

Export in crescita: il food piemontese vale 8,6 miliardi

Nel 2024 l’export agroalimentare piemontese ha toccato 8,6 miliardi di euro, con una crescita del 4,7% rispetto al 2023. Solo verso gli Stati Uniti, le esportazioni hanno superato i 700 milioni di euro (+2%).

Il comparto food & beverage è oggi la terza voce dell’export regionale, con una crescita costante negli ultimi dieci anni.

Piemonte tra sapori e turismo: evento conclusivo da Eataly Downtown

Il 1° luglio, la serata “Piemonte: a Signature Destination for the Art of Living” chiude la missione con una presentazione dell’offerta turistica e luxury piemontese presso Eataly Downtown, in collaborazione con Enit e Visit Piemonte.

Tra gli ospiti anche Stefano Mosca, direttore della Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, che presenterà la 95ª edizione.

Il legame con gli USA: multinazionali e investimenti

A confermare il rapporto stretto tra Piemonte e Stati Uniti:

Coca-Cola , presente con oltre 3.000 posti di lavoro e lo stabilimento Lurisia

Mondelez , con Fattorie Osella e produzione a Capriata d’Orba

Cargill, attiva nel settore ingredienti e carni a Cherasco

Il Summer Fancy Food Show si conferma quindi una vetrina strategica per consolidare relazioni commerciali, attrarre investimenti e rafforzare il posizionamento del Made in Piemonte a livello globale.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese