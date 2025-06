Torino is Fantastic su Canale 5 sbaraglia i rivali con uno share del 20.8%.

TORINO – Grande successo per la trasmissione su Canale5 domenica 29 giugno di Torino is Fantastic, la maxi festa di San giovanni 2025 che ha ottenuto 2.423.000 spettatori con uno share del 20.8%.

Seconda su Rai 1 la replica di Imma Tataranni 2 con il 12,5% di share e 1 milione e 607mila spettatori. Su Canale 5, invece, è andato in scena il concerto Torino is Fantastic, tenutosi lo scorso 24 giugno nel capoluogo piemontese in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni.

Terza su Italia1 la partita del Mondiale per Club Flamengo-Bayern Monaco con 1.348.000 spettatori e l’11.5% di share, poi Report con 1.173.000 spettatori pari all’8.5%.

