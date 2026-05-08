Si allontana dopo aver accompagnato la moglie dal medico: 66enne trovato morto a Gozzano

GOZZANO – Tragedia nella mattinata di ieri, giovedì 7 maggio, a Gozzano, dove un uomo di 66 anni si è tolto la vita in viale Parona. A fare la drammatica scoperta è stata la moglie.

Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 10 l’uomo aveva accompagnato la donna a una visita medica, dicendole poi che avrebbe cercato parcheggio nelle vicinanze. Una volta uscita dallo studio, la moglie ha provato più volte a contattarlo senza ottenere risposta.

Poco dopo ha notato l’auto ferma lungo la strada e si è avvicinata, trovando il marito privo di sensi all’esterno della vettura, con la portiera aperta. L’uomo aveva alcune fascette di plastica strette attorno al collo: elementi che hanno portato gli investigatori a escludere l’ipotesi di un malore e a ricondurre il decesso a un gesto volontario.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa Italiana, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti di rito. Il decesso è stato constatato direttamente sul posto.

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