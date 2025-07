Maxi sequestro di droga nel Canavese: arrestati cinque spacciatori, scoperto laboratorio clandestino per la cocaina

SAN GIORGIO CANAVESE – Un’importante operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto in flagranza di reato di cinque personei, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’indagine, partita da attività info-investigativa della Squadra Mobile, ha permesso di scoprire un vero e proprio laboratorio clandestino allestito in un’abitazione privata a San Giorgio Canavese.

Durante le perquisizioni effettuate nella casa, gli agenti hanno trovato una “raffineria” per la lavorazione della cocaina, completa di prodotti chimici e attrezzature specializzate. Il quantitativo complessivo di sostanze stupefacenti sequestrate ammonta a circa 4 chili tra cocaina e hashish, oltre a 4200 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita.

Su richiesta della Procura di Ivrea, l’arresto dei cinque è stato convalidato: quattro di loro sono stati posti in custodia cautelare in carcere, mentre per il quinto è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Fino a sentenza definitiva, dunque, vale la presunzione di non colpevolezza nei confronti degli indagati.

