Donatorinati, le indicazioni per donare il sangue a luglio

ALESSANDRIA – L’Associazione donatori e volontari del personale della Polizia di Stato, Donatorinati, continua la sua attività di raccolta sangue durante il mese di luglio su tutto il territorio italiano. L’invito a donare il sangue è rivolto a tutti i cittadini in buona salute e di età compresa tra 18 e 65 anni. Per quanto riguarda il Piemonte, il presidente di Donatorinati della nostra regione Mirko Oropallo ci ha comunicato che in Alessandria – presso la cui Scuola di Polizia si trova la sede regionale – l’associazione si appoggerà all’Avis Comunale di Lungo Tanaro San Martino e al centro emotrasfusionale dell’Ospedale Civile, mentre a Torino sarà possibile donare con Donatorinati presso le strutture di Avis – Fidas e i centri raccolta ospedalieri diffusi sul territorio.

I requisiti per donare

Per effettuare una donazione di sangue è necessario avere un peso corporeo non inferiore a 50 chili. Inoltre, è essenziale recarsi al prelievo a digiuno, con l’eccezione di poter bere un caffè, un tè o un succo di frutta, mentre non è consentito ingerire latte e derivati (Requisiti).

