A Guardella i funerali di Tiziano Gessi, fondatore della Newform

GUARDELLA – Si sono svolti ieri i funerali di Tiziano Gessi, fondatore della Newform, storica azienda produttrice di rubinetteria di alto design che si trova in frazione Vintebbio a Serravalle Sesia. La cerimonia si è svolta a Guardella, dove abitava. Tiziano Gessi aveva 84 anni.

Era stata l’azienda nella giornata di sabato ad annunciare la scomparsa: “Con profondo cordoglio e commozione, Newform annuncia la scomparsa del suo presidente e fondatore, il signor Tiziano Gessi. Lascia un’impronta indelebile nella storia di Newform, una realtà che ha guidato con grande dedizione, visione strategica e passione per oltre 40 anni. Siamo profondamente grati per aver camminato al suo fianco e per aver condiviso un percorso fatto di valori, idee e grandi traguardi. La sua eredità e il suo insegnamento continueranno ad ispirarci e a guidarci nel nostro lavoro quotidiano. Ogni passo che compiremo da oggi in avanti avrà il segno di un grande uomo che, con onore e affetto, ci ha sempre rappresentato”.

