Torino verso nuove pedonalizzazioni: via libera per le piazze Lagrange e Paleocapa

TORINO – Un passo avanti verso una Torino più a misura di pedone. La Sala Rossa ha approvato all’unanimità dei votanti una mozione che invita l’Amministrazione comunale a includere le piazze Lagrange e Paleocapa nel progetto di pedonalizzazione dell’asse di via Roma.

Prima firmataria della proposta è la consigliera Dorotea Castiglione (Movimento 5 Stelle), che ha trovato un’ampia convergenza politica trasversale. La mozione, approvata con 25 voti favorevoli, chiede di avviare in via sperimentale, con il coinvolgimento della Circoscrizione 1, un percorso di pedonalizzazione per le due piazze che si trovano ai lati di piazza Carlo Felice, davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova.

L’obiettivo è completare il processo di riqualificazione dell’asse che unisce piazza Castello a Porta Nuova, già in parte trasformato in area pedonale e luogo di passeggio e shopping.

Durante il dibattito in Aula, hanno espresso sostegno al provvedimento i consiglieri Tony Ledda e Lorenza Patriarca (Partito Democratico), Sara Diena (Sinistra Ecologista), Silvio Viale (Radicali +Europa) e Ferrante De Benedictis (Fratelli d’Italia), evidenziando come la proposta punti alla valorizzazione del centro cittadino e a una mobilità più sostenibile.

Alcune riserve sono state sollevate da Pierlucio Firrao (Torino Bellissima) e Simone Fissolo (Moderati), che hanno preferito non partecipare al voto. Il parere della Giunta è stato favorevole, espresso ufficialmente dall’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta.

