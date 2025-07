Lavoro nero, videocamere non autorizzate e documenti assenti: ondata di controlli nel mondo imprenditoriale dell’alessandrino

Alessandria – Diverse aziende della provincia di Alessandria sono state denunciate dai carabinieri perchè violavano le norme sul lavoro. Le forze dell’ordine hanno scoperto che avevano assunto diversi lavoratori in nero, non avevano il documento di valutazione dei rischi e la presenza di telecamere non autorizzate per sorvegliare i dipendenti.

Otto le persone denunciate a vario titolo e tre le aziende per le quali è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività, a cui si aggiungono ammende per circa 85 mila euro e sanzioni amministrative per altri 25 mila.

