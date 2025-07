Riaperta al traffico a doppio senso di marcia in configurazione di cantiere la galleria Monte Basso a Lanzo

Da venerdì 4 luglio, alle ore 18, ha riaperto al traffico a doppio senso di marcia in configurazione di cantiere la galleria Monte Basso sulla Strada Provinciale 1 a Lanzo che per lungo tempo ha bloccato la viabilità alle valli di Lanzo.

Il comunicato del Comune di Lanzo Torinese

Da venerdì 4 luglio, alle 18, riapre al traffico a doppio senso di marcia in configurazione di cantiere la galleria Monte Basso sulla Strada Provinciale 1 a Lanzo, interessata dai lavori aggiudicati nello scorso mese di gennaio alla ditta Giuggia Costruzioni srl di Villanova Mondovì per ovviare ai rilevanti problemi strutturali e di regimazione delle acque. Nella galleria nuovamente transitabile saranno in vigore il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso. Il transito sarà vietato ai mezzi che trasportano merci pericolose e, ovviamente, ai ciclisti e ai pedoni. La segnaletica orizzontale che delimita la carreggiata transitabile sarà di colore giallo.