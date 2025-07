Il nuovo direttore di Cardiologia dell’ospedale di Pinerolo è Gianluca Alunni

TORINO – Gianluca Alunni è il nuovo Direttore della Struttura Complessa Cardiologia dell’Ospedale di Pinerolo. Lo ha nominato oggi, 10 luglio, il Direttore Generale AslTo3 Giovanni La Valle in sostituzione di Riccardo Riccardi, che ha lasciato per il pensionamento l’incarico sulla struttura, retta sino ad ora da Davide Laiso come facente funzione.

Il Dott. Alunni ha lavorato in precedenza presso il CTO e l’Ospedale San Giovanni Battista di Torino e dal 2022 è Responsabile della Struttura Dipartimentale di Coordinamento di Ecografia Avanzata Cardiovascolare della Città della Salute di Torino. Si è occupato di ecocardiografia, malattie del pericardio, diagnostica ecocardiografica intraospedaliera ed extraospedaliera e di prestazioni cardiologiche ambulatoriali, dedicandosi fra l’altro alla gestione dei pazienti cardiologici ricoverati in Terapia intensiva Grandi traumi e Grandi ustionati e all’assistenza di pazienti con quadro di emergenza-urgenza cardiologica.

