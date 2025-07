Atterraggio d’emergenza a Torino Caselle: Airbus Volotea con avaria al motore

CASELLE TORINESE – Questa mattina, intorno alle 10.30, un Airbus A320-214 della compagnia Volotea, in volo da Dubrovnik verso Lione, ha effettuato un atterraggio d’emergenza sulla pista dell’aeroporto di Torino Caselle a causa di un’avaria al motore sinistro.

Il volo, originariamente non previsto in arrivo a Torino, è stato dirottato per motivi di sicurezza. Le procedure di emergenza sono scattate immediatamente: sono state attivate le sirene e i vigili del fuoco sono stati schierati lungo la pista per ogni evenienza.

Dall’aeroporto Caselle fanno sapere che lo scalo non è stato chiuso in nessun momento e che la situazione è tornata alla normalità in breve tempo, garantendo così la continuità dei voli.

