GTT assume 225 nuovi autisti: via al piano straordinario per potenziare il trasporto pubblico torinese

TORINO – Un’importante occasione di lavoro arriva dalla GTT (Gruppo Torinese Trasporti), che ha appena lanciato un piano straordinario di assunzioni per 225 nuovi autisti. Un intervento ambizioso, pensato per rafforzare l’efficienza del servizio di trasporto pubblico cittadino, in linea con le indicazioni strategiche della Città di Torino.

Obiettivo: più turni coperti e migliori condizioni di lavoro

Il piano rappresenta un investimento concreto sul futuro della mobilità urbana, a partire da chi ne è il motore ogni giorno: gli autisti. GTT punta così a garantire la copertura completa dei turni, evitare disservizi, migliorare le condizioni di lavoro del personale in servizio e assicurare la piena operatività della flotta.

«Non è solo una campagna di reclutamento – spiegano da GTT – ma un’azione strutturata per dare stabilità al servizio, investendo sulle persone e sulla qualità del lavoro».

Incentivi per chi entra: fino a 6.500 euro

Per rendere ancora più attrattiva l’offerta, l’azienda ha previsto incentivi economici importanti. Chi non possiede ancora la patente D e la CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) può accedere a contributi fino a 6.500 euro tra formazione gratuita e premi all’ingresso.

Per chi invece è già in possesso dei requisiti professionali, è previsto un incentivo pari a 3.500 euro, con la possibilità di vedersi riconosciuta l’anzianità maturata in altri contesti lavorativi ai fini retributivi. La RAL (Retribuzione Annua Lorda) di ingresso è di circa 29.000 euro, un dato che si colloca in una fascia interessante del settore.

Come candidarsi

La selezione è già attiva e le domande possono essere presentate esclusivamente online attraverso il servizio di job posting nella sezione “Lavora con noi” del sito GTT.

L’azienda invita tutti gli interessati – sia chi ha già esperienza come conducente di mezzi pubblici, sia chi desidera formarsi per intraprendere una nuova professione – a presentare la propria candidatura il prima possibile.

Una risposta concreta a una sfida nazionale

La carenza di autisti è un problema diffuso in tutta Italia e in Europa, e Torino non fa eccezione. Con questo piano, GTT si posiziona tra le aziende più attive nel rispondere alla sfida, puntando su formazione, attrattività economica e valorizzazione delle competenze.

Una misura che guarda al domani del trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di offrire un servizio più puntuale, capillare ed efficiente, anche grazie all’ingresso di nuove energie professionali.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese