Il pugile piemontese Etinosa Oliha ha un distacco della retina e non può combattere la semifinale mondiale di boxe

TORINO– Il pugile nato a Torino Etinosa Oliha ha avuto un problema all’occhio subito prima di un incontro in Texas, valido per la semifinale mondiale del titolo Ibf (International boxing federation), che quindi non potrà combattere.

All’atleta torinese, che gareggia nei pesi medi, è stato trovato un lieve distacco della retina durante le visite pre-match. É stato necessario un intervento di fotocoagulazione laser, ma l’incontro con il rivale, Austin ‘Ammo’ Williams, non potrà svolgersi come da programma, cioè sabato 19 luglio.

Etinosa Oliha al momento ha uno storico di 21 vittorie ed è il secondo atleta più forte della lega Ibf, dietro Alimkhanuly del Kazakhstan.

