SMAT e il nuovo sistema di avvertimento per gli utenti torinesi morosi: occhio agli avvisi nelle cassette postali

TORINO – SMAT, la Società Metropolitana Acque Torino, sta adottando un nuovo metodo per informare i condomini del loro ritardo nel pagamento delle bollette. La comunicazione avviene quando il debito raggiunge i 10 mila euro o li supera: a questo punto SMAT fa recapitare nelle cassette postali dei singoli condomini un avviso contenente un’informativa sullo stato di morosità ed il preavviso delle imminenti azioni di recupero previste dall’Autorità di regolazione ARERA. Prima invece gli utenti venivano a conoscenza di possibili situazioni debitorie del condominio solo nel momento in cui l’azienda, a seguito di tutte le procedure per il recupero, provvedeva a comunicare la sospensione dell’erogazione del servizio.

“Il nuovo metodo di comunicazione consente alle utenze condominiali di non accumulare cifre considerevoli di scoperto. Per facilitare l’accesso ad ulteriori informazioni nella comunicazione è stato inserito un QR Code per richiedere i documenti amministrativi”.

Sono 1.535 utenze interessate dall’avviso distribuito da SMAT con oltre 60.170 volantini consegnati nelle buche di altrettanti condomini: 35.276 volantini interessano la Città di Torino, 24.894 volantini interessano gli altri Comuni serviti dall’azienda.

