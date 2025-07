Oltre 65.000 presenze, si chiude con numeri record il Flowers Festival di Collegno

COLLEGNO – Si è conclusa martedì 15 luglio l’edizione del decennale di Flowers Festival, segnando un record di spettatori con oltre 65.000 presenze. Un’edizione emozionante, che ha portato migliaia di spettatori nel luogo simbolo della Città di Collegno, l’ex Manicomio nel Parco della Certosa, da dieci anni casa accogliente del Festival, e del suo pubblico.

Una decima edizione di stelle e nuove scoperte

È stata sì una edizione ricca di stelle, ma anche di nuovi artisti che hanno creato qualcosa di magico con il pubblico, proveniente in maggioranza dall’area metropolitana, ma con percentuali significative anche da fuori regione e da fuori Italia, arrivate per serate esclusive e per uniche date italiane, come quella dei post punk Viagra Boys.

Numeri incredibili per i ritorni di Fabri Fibra e Afterhours, per gli affermati Alfa, Brunori e Tananai, o per l’emblema emozionale della scena torinese e nazionale Willie Peyote. Quello che si è visto ogni sera sul palco di Flowers è stato un alternarsi di star affermate e di nuovi artisti, che in alcuni casi si sono presi completamente la scena, come è capitato per Marco Castello e il combo elettronico Dov’è Liana e Pop X.

E infine, per rimarcare il ricambio artistico nel segno della qualità, basta guardare gli artisti che, già al momento della stesura del cartellone avvenuta diversi mesi fa, erano stati selezionati per le “aperture” delle serate: Anna Castiglia, Lucio Corsi, Emma Nolde, Patagarri. Ovvero la nuova scena italiana, premiata dalla critica e dal pubblico.

Il Flowers Festival 2025 ha superato ogni aspettativa, confermandosi come un evento fondamentale per la nostra comunità, un palcoscenico di eccellenza per la musica integrandosi perfettamente nella vita della Città. La varietà di artisti, dai nomi più noti alle nuove scoperte, ha saputo incantare il pubblico, creando un legame speciale tra artisti e spettatori. Anche questa edizione ha dimostrato che la cultura è un elemento unificatore, capace di attrarre visitatori anche da lontano. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo festival, dal pubblico agli artisti e che hanno reso possibile questa edizione memorabile, invitiamo tutti a continuare a sostenere la musica dal vivo a Collegno.

commenta il Sindaco di Collegno Matteo Cavallone

Flowers Festival ha ringraziato tutte le persone e i partner che

hanno reso possibile e indimenticabile questa decima edizione, gli artisti, i lavoratori tutti, l’amministrazione comunale e, naturalmente, il pubblico perché la musica dal vivo si fa in tanti!

