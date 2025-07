Il Politecnico di Torino lancia il nuovo Master per guidare la trasformazione nei grandi progetti

TORINO – Il Politecnico di Torino dà il via alla nuova edizione dell’Executive Master in Project Management for Business Performance & Innovation, un percorso pensato per formare i manager del futuro, capaci di affrontare e gestire progetti pubblici e privati ad alto contenuto tecnologico e strategico.

Il Master si rivolge a giovani laureati, quadri e manager attivi in settori chiave come pubblica amministrazione, energia, automotive, assicurazioni e consulenza aziendale, offrendo competenze trasversali e strumenti concreti per guidare l’innovazione e il miglioramento delle performance aziendali.

Tra gli elementi distintivi del programma, la preparazione all’ottenimento della certificazione IPMA®, riconosciuta a livello internazionale, e la formazione avanzata su metodologie Agile e Edge Project Management: quest’ultima si basa sull’impiego di tecnologie di edge computing, che consentono l’elaborazione dei dati direttamente sul campo, accelerando le decisioni e migliorando l’efficienza operativa.

Project work su casi reali e impatto immediato

Il percorso didattico si distingue anche per l’approccio pratico: i partecipanti lavorano in team su progetti reali, simulando la gestione di grandi iniziative industriali. Nelle edizioni precedenti, i project work hanno spaziato dalla progettazione di centrali elettriche allo sviluppo infrastrutturale fino alla produzione automotive e alla pianificazione di strategie internazionali. Il tutto in stretta collaborazione con aziende partner e utilizzando strumenti professionali, come cronoprogrammi dinamici e planner collaborativi.

Iscrizioni aperte fino al 19 settembre 2025

L’Executive Master offre inoltre borse di studio parziali per i profili più meritevoli, grazie al sostegno delle imprese aderenti. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 19 settembre 2025. Tutti i dettagli su requisiti, modalità di partecipazione e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale del Politecnico di Torino.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese