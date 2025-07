Verso il nuovo hub della cultura e della comunità a Venaria Reale

Il 10 e 11 luglio presso la Reggia di Venaria Reale si è svolta la seconda edizione di Bussola 5.0, evento nazionale promosso da Hangar Piemonte. Si è trattato di una due giorni di confronto tra istituzioni, esperti, operatori culturali e realtà accompagnate nei percorsi di Hangar Point 2024 e 2025, per riflettere sul ruolo del digitale nella trasformazione dei luoghi e delle pratiche culturali.

Bussola 5.0 è un progetto promosso da Hangar Piemonte e Dicolab, in collaborazione con altre istituzioni, per esplorare e supportare la trasformazione digitale del settore culturale, con un focus specifico sull’ecosistema digitale culturale piemontese.

La scelta di Venaria Reale non è stata casuale, dato che nella città della Reggia si sta lavorando per un ridisegno dell’offerta culturale, figlio anche della rivoluzione che ha caratterizzato il comune, diventato destinazione di milioni di turisti.

Venaria Reale con i suoi 32 mila abitanti, dopo il restauro della Reggia di Venaria e dei suoi giardini ha visto crescere esponenzialmente i suoi turisti che sono arrivati alla Venaria in 500 mila nel 2024 all’anno con fenomeni di overtourism di cui si è occupata anche la nota giornalista Milena Gabanelli.

Racconta l’assessora alla Cultura Marta Santolin

Abbiamo partecipato all’accompagnamento di Hangar Piemonte per apprendere meglio come agire, perché la cultura diventi leva di trasformazione dei territori e della comunità. La Reggia di Venaria ha portato nella città moltissimi turisti, con importanti ricadute sulle attività produttive e sugli operatori del turismo in specifico, ma anche qualche distorsione. È diventato necessario creare consapevolezza dei processi culturali non come cultura di consumo, ma come intelligenza collettiva: la cultura come strumento di sviluppo del territorio.

Da questo presupposto è nato l’obiettivo di realizzare un Hub della cultura in un’area dove c’era la caserma Beleno, ormai in stato fatiscente. Era un luogo dove tanti venariesi hanno fatto il militare, prima anche un dormitorio delle donne che lavoravano alla Snia Viscosa: un posto con tanti ricordi legati al passato.

Grazie ai fondi del PNRR e a fondi regionali sta nascendo un Hub della cultura o meglio ancora un Hub della comunità, vicino all’attuale biblioteca civica Tancredi Milone, in cui verrà trasferito l’archivio storico che già esiste, ma non ha sede e quindi non è accessibile al pubblico. Archivio in cui su racconta la storia di Venaria Reale e la storia della Reggia: un insieme di storia militare, operaia e naturalistica, grazie alla presenza del Parco naturale La Mandria.

Entro luglio 2026 finiremo uno dei due corpi di fabbrica grazie al fondi PNRR, poi per il 2027 finiremo il secondo corpo di fabbrica finanziato con fondi regionali.

Grazie all’accompagnamento di Hangar Piemonte abbiamo sviluppato le competenze del personale, finalizzate supportare e sviluppare le attività proposte dalla collettività. Sono in corso di coprogettazione e coprogrammazione, con le associazioni e la popolazione in un percorso di condivisione molto partecipato.