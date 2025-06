Incidente a Piossasco: investiti e feriti gravemente due anziani

PIOSSASCO – Ieri mattina, due anziani sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Susa a Piossasco.

I due uomini sono stati investiti da un’auto e, dopo l’arrivo dei soccorsi, sono stati trasportati immediatamente in ospedale in condizioni critiche. Il più grave dei due, con un trauma cranico, costole e bacino rotti, è stato trasferito d’urgenza al Cto di Torino, mentre il secondo uomo è stato invece portato al San Luigi di Orbassano per la frattura di sei costole.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la polizia locale.

