Primi rientri negli alloggi del condominio sede dell’esplosione in via Nizza a Torino

TORINO – Cinque famiglie residenti nello stabile di via Nizza 389 in cui si è consumata l’esplosione il 30 maggio sono tornate nei propri alloggi. Questi sono stati resi nuovamente agibili dopo il sopralluogo dei tecnici della Protezione civile. Le famiglie rientrate oggi vivono tutte nella scala 10, una delle tre che sono state danneggiate dallo scoppio innescato da Giovanni Zippo.

Lo scrive “La Stampa”. Nel frattempo, ci sono ancora ventitré famiglie fuori casa. Nei casi meno gravi dovranno aspettare ancora qualche settimana, per gli appartamenti più danneggiati non basterà un anno. I lavori nello stabile (in foto) sono in corso.

Il sindaco di Torino Lo Russo aveva incontrato alcune settimane fa 44 sfollati in una scuola dove erano ospitati, ribadendo la vicinanza dell’amministrazione comunale.

