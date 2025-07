Temporali forti e grandine di medie dimensioni: allerta gialla su parte del Piemonte

TORINO – Come avevamo già anticipato, questo fine settimana in Piemonte sarà caratterizzato dalla instabilità.

Le previsioni e l’allerta gialla

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, il promontorio interciclonico che si estende dal Mediterraneo fino all’Europa centro-meridionale, viene oggi scalfito da una prima onda legata ad una saccatura in moto dalle coste Irlandesi verso la Francia. Questo primo impulso che valicherà le Alpi dalle ore centrali di oggi, attiverà una spiccata convezione con temporali localmente forti principalmente sui settori a nord del Po.

Il progressivo spostamento della saccatura sulla Francia farà fluire altra aria fredda, appoggiandosi alle Alpi nella sera di domani. L’ingresso prorompente sull’arco alpino genererà forte instabilità e quindi temporali localmente organizzati e persistenti al confine tra Piemonte e Lombardia nella zona dei laghi Maggiore e di Como, con associate forti raffiche di vento e grandine fino a 3-5 cm. I temporali persisteranno fino a lunedì mattina evolvendo verso est e lasciando la nostra regione.

Per questo motivo, Arpa ha emesso una allerta gialla per temporali forti o molto forti valida per oggi e per la giornata di domani.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese