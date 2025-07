Il torinese Luca Bono è secondo al Mondiale di Magia online

TORINO – Luca Bono, 33 anni, ha conquistato il secondo posto nella categoria “Magia online” al World Championship of Magic, che si è conclusa ieri, sabato 19 luglio, a Torino.

La sezione “Magia online” rappresenta la nuova frontiera dell’illusionismo, pensata per il pubblico delle piattaforme digitali. In questo contesto, Bono ha presentato una performance video di 90 secondi, nella sola versione internazionale, in cui ha saputo unire tecnica, ritmo e creatività. Lo spettacolo simula una diretta streaming disturbata: interruzioni, segnali di caricamento e blocchi video diventano parte integrante del numero, dando vita a un’esperienza magica e moderna.

Il risultato è un’esibizione innovativa e coinvolgente, che ha colpito la giuria e gli appassionati di magia da tutto il mondo.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese