L’astista torinese Simone Bertelli da oro: è campione europeo Under 23 a Bergen

TORINO – Grande prova per l’Italia e nuovo record per l’astista di Torino Simone Bertelli, che conquista l’oro agli Europei U23 di Bergen.

Una vera promessa Bertelli. Nel febbraio 2023, in occasione dei campionati italiani juniores indoor ad Ancona, ha stabilito il nuovo record italiano under 20 del salto con l’asta con la misura di 5,51 m, migliorando di un centimetro il precedente primato di Andrea Giannini che resisteva dal 1995.

A luglio dello stesso anno ha conquistato a Molfetta il suo primo titolo italiano assoluto con la misura di 5,40 m. Ad agosto, infine, si è laureato campione europeo under 20 a Gerusalemme con la medesima misura.

Nel 2024 è entrato a far parte delle Fiamme Gialle, e l’anno successivo sale sul gradino più alto del podio agli europei under 23 di Bergen saltando in 5,70 m, suo nuovo record personale.

Simone Bertelli ha poi ringraziato tutti sui social:

Questa medaglia è per voi, è per la mia famiglia, la mia fidanzata, i miei amici e compagni di allenamento, il mio allenatore, il mio gruppo sportivo e tutte le persone che fanno parte del mio “team”, grazie per tutto ciò che fate per me, è merito vostro se sono qui, e non posso che esservi più grato, GRAZIE.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Berte🌪 (@simo_bertelli)

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese